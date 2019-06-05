交通部台鐵局今年適逢132周年，今日舉辦慶祝活動，邀請行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人蒞臨，會上也頒獎鼓勵多名志工與績優員工。不過會上也發生一小段插曲，在蘇貞昌致詞期間，大會工作人員為便利流程進行，先行安排得獎人於後台準備，蘇貞昌卻說「我在講話不要讓他們動好不好？別只為了頒獎方便就不聽我致詞」。

為歡慶132周年，台鐵舉辦多項系列活動，將於6月起陸續登場，包括「2019軌道經濟與城市發展論壇」、「里山動物列車2.0」、「宜蘭線南段通車100週年紀念－CT273蒸汽火車開行蘇澳站至礁溪站」、「畫說台鐵與台灣建築遺產展」等活動。

另南港站、台北站、台中站、彰化站、新左營站、高雄站、屏東站及花蓮站等站，亦同步舉辦熱鬧慶祝活動，包括動態的音樂舞蹈饗宴，以及靜態的藝文展覽、鐵道文物展等活動。6月6日起於台北站、板橋站、南港站、新左營站、松山站等商場，憑搭乘台鐵車票票根於特定店家消費，即可享有優惠。

行政院長蘇貞昌表示，台灣的發展離不開台鐵，這132周年是台鐵人透過一條條鐵軌、一道道號誌、一次次的行車堆疊出來的，他也說「什麼時候碰過這樣的行政院長，跟台鐵有這樣深厚的感情」，並承諾會要錢給錢、要人給人，只希望台鐵有好將來。

交通部長林佳龍表示，鐵路不只拉近城鄉距離，鐵道文化也是重要的觀光資產，因此台鐵局與觀光局合作，將在2020年推動鐵道觀光旅遊年。台鐵局長張政源表示，過去半年來台鐵努力改革，今年2月7日單日旅客量達93萬人次，創歷年新高，且后里、潮州等站也紛紛創新高，此外也將致力發展副業，期許在2024年時，可從現行的46億元成長到92億元。

今日慶祝會上也發生一點小插曲，蘇貞昌原和藹可親的致詞時，大會工作人員正在引導領獎人至後台等候，蘇貞昌卻因此不滿，開口說「我講話不要讓他們動，要維持台鐵的秩序，不要只為了流程方便就讓他們錯過致詞」，直說「程序進行中不要擾動，就像火車行車中旅客被服務的感覺一樣重要」。

(中時 )