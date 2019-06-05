高雄市長韓國瑜造勢上周六在台北凱道的造勢場合禁止設攤，但8日花蓮場「國瑜夜市」即將重現。擔任主持人的北市議員戴錫欽（左起）、王欣儀、王鴻薇、應曉薇今開記者會宣布交通、住宿、攤商等相關事宜。（張潼攝）

高雄市長韓國瑜造勢上周六在台北凱道的造勢場合禁止設攤，但8日花蓮場「國瑜夜市」即將重現。擔任主持人的北市議員王鴻薇、王欣儀、應曉薇、戴錫欽今開記者會宣布，屆時除了東大門夜市原有攤商，主辦單位還會開放50個攤位供民眾免費申請；此外，這周末正值端午連假，花蓮的住宿、交通都比較難訂，因此，此次也配合32家旅宿，韓粉只要到現場喊出「我是韓粉，我愛花蓮」的通關密語，即可獲得9折住宿優惠。

王欣儀表示，6月1日在凱道餓肚子、淋雨的狀況「這次不會發生！」而且國瑜夜市即將重現，韓粉要吃要喝都不虞匱乏，除原有的東大門夜市攤商外，主辦單位提供50個攤位免費讓民眾申請，詳情可向主辦單位「花蓮市婦女韓粉後援會」臉書粉絲頁或官網詢問申請辦法（粉絲團： https：／／www.facebook.com／rich.we.do／，官網：http：／／rich.fongnews.com）。

至於住宿部分，戴錫欽表示，目前有32家旅宿加入，韓粉只要預訂6月7日或6月8日住宿，並喊出「我是韓粉，我愛花蓮」的通關密語，就可以獲得9折優待；由於適逢連假，主辦單位也推出「露營區」。旅宿業者與露營區名單同樣上「花蓮市婦女韓粉後援會」網頁查詢，或是露營區部分還可電洽吳小姐（0953-935-539）。

交通部分，除自行開車、搭火車，或是搭客運到宜蘭地區再轉搭台鐵區間車，應曉薇提醒，可能仍會遇到交通壅塞，「麻煩你們就把窗戶搖開，比個讚，花蓮這場挺韓活動是快樂的活動！」另外，當天台北車站東三門也會有韓粉專車，每人來回含保險700元，採事先報名，可電恰陳小姐（0905-705-344）報名。

6月8日當天dress code一樣是紅杉，王鴻薇提醒，這將會是一場嘉年華式、歡樂、呈現愛與包容，「典型韓國瑜式的造勢」，歡迎大家一起參加。她也表示，花蓮場的人數勢必沒有凱道場多，但是作為「庶民總統」，支持力量來自基層庶民，所以本來就應該到各地去傾聽基層的聲音、承擔基層的苦悶和困難；王欣儀也說，由於黨內初選訂在7月初至7月中，能夠各地巡迴的時間就剩下6月，所以才挑在凱道場後一周，馬上又舉辦花蓮場。

(中時 )