教育部青年署辦理「青年鹿樂實踐家計畫」徵件活動，號召18-35歲青年深入偏鄉，規畫與偏鄉學校及社區互動之服務學習實踐企畫，經審查通過即有機會獲10萬元實踐獎金，以具體行動協助偏鄉教育發展。這項計畫8月20日前受理報名。

青年署表示，目前已有4個團隊獲得實踐獎金，分別是以心理培力工作坊、書藝課程教學、創意玩智高、地理及文化為內容，提供偏鄉孩童更多元的學習資源。

其中逢甲大學社區發展志工隊是一支肩負大學社會責任的隊伍，這群熱血青年主要從事國中小學及鄉里的校外服務，服務內容包含課後輔導、說故事戲劇演出等活動，而團隊成員中因有具機械、工業工程及系統管理專長，而使奠定了智高積木教學基礎。

團隊選擇從國小出發，以寓教於樂動手實作方式教導學童認識科學性智高積木、迴力車製作及運用風力、槓桿、齒輪、滑輪等原理組裝成品，讓偏鄉學童能擁有更多學習的資源與機會，透過手腦並用益智活動，能有效提升學習動機及成效，引導學童發揮豐富的想像力與創造力。

參與服務的葉珈彤表示：「小朋友以自己的角度所完成的創意積木，是我們在框架思考裡所無法做到的，他們做出千奇百怪作品，每每讓我們驚嘆；聽到他們一個個嚷嚷說著非常喜歡這次活動，讓我深覺這趟服務旅程更有意義了」。

青年鹿樂實踐家計畫，歡迎18-35歲的你以個人或組隊方式提案，受理時間至108年8月20日止，相關資訊可上教育部青年署網站查詢。

(中時 )