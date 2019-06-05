一名女網友在臉書上抱怨，去飲料店裡買了一杯黑糖珍珠鮮奶，結果因為店員隨手把飲料「搖晃」，剝奪了他的樂趣，讓他忍不住當場翻了白眼，貼文底下掀起網友爭辯。

女網友在「爆怨公社」貼文表示，點了一杯中杯冰黑糖珍珠鮮奶，看了飲料後瞬間錯愕並詢問，「這是什麼？我點的是黑糖珍珠鮮奶耶」、「你幫我搖晃了…？」，而店員見狀似乎也很意外她的反應。由於店員雞婆搖了飲料，裡面的黑糖跟鮮奶都融為一體，黑糖的花紋都不見了，女網友形容，「那感覺就像買刮刮樂店員幫忙刮開」。

沒想到貼文意外讓網友吵翻，有不少人認為不必小題大作，有特別需求可以先告知，對此，原PO回應，自己曾在飲料店上班過，「這些漸層飲品都是客人自己搖的，店員搖了還有啥漸層給你看？」，其他竟有不少網友紛紛跳出來附和，「我懂，我也不喜歡人家搖我懂飲料」、「滿心期待的漸層......」。

(中時電子報)