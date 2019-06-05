桃園市王姓男子今年2月2日傍晚在中壢區環中東路1間速食餐廳，因更換自己的iPhone 6S手機電池，不料卻將副廠電池掉落地面，又不小心踩到，拿起來時電池起火，王男嚇一跳電池又掉在地上，結果引發火災。桃園地檢署偵結後，認為無積極證據認定王男有過失，給予不起訴處分。

王姓男子供稱，自己在網拍購買台製電池，並非劣質品，而且很多人都會自己換電池，也是聽朋友分享心得，才會買來自己換。手機掉在地上後，因為踩到，造成化學液體洩漏，拿在手上時，電池居然起火，才會嚇得扔在地上，沒想到真的引發火災。

檢方調查，鋰電池電器因素引火原因甚多，是不是因為王男以不當方法更換鋰電池，或者是原始保護機構設計瑕疵、材料不良、絕緣層設計不當、溫度一長等因素尚屬有疑，而且一般狀況下，鋰電池掉落地面引發火災狀況甚微，一般人難以預見，更加難以防範，因此難認王男有違反注意義務，且查無其他積極證據，認定王男犯罪嫌疑不足。

(中時 )