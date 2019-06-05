前合庫金控監察人王清松，因在2015年間買進合庫股票30張，為了規避銀行內部人短線交易歸入權規定，將自己購買30張股票偽造成是人頭購買，並找來合庫職員配合掩飾，涉犯偽造文書罪嫌，王清松及合庫職員6人緩起訴，各繳交3萬至6萬元處分金給公庫。

依據證券交易法規定，短線交易歸入權是指「發行股票公司董事、監察人、經理人等內部人或持有公司股份超過10％的大股東，對公司上市（櫃）股票或公司發行具有股權性質之其他有價證券，於取得後6個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司之規定。」

檢調調查，前合庫金控監察人王清松，於2015年間連續2天各買進15張合庫股票，為了規避短線交易歸入權規定，將自己購買30張股票偽造成是人頭購買後賣出，估計獲利數萬元，但王清松為了掩飾此事，事後找來合庫楊姓、潘姓、劉姓、林姓、陳姓5名職員配合。5名職員因王是銀行高層，無奈配合。

但後來合庫發現此事，仍依規定行使歸入權，已要求王清松將數萬元利益歸於合庫，另調查局懷疑王清松此舉是為了避免檢調追查，另依違反證交法送辦。

不過，檢方調查後認為，王清松是單純為了規避短線交易歸入權規定，不構成證交法，只涉犯偽造文書罪嫌，給予緩起訴。

(中時 )