高雄市長韓國瑜日前談及自己對年金改革議題的看法，媒體今也關注台北市長柯文哲怎麼看？柯文哲表示，20年前不處理，現在怎麼處理都不對，且他認為，（年改）1年省180億，但前瞻計畫幾千億這樣亂花，所以人家才不服氣。

針對年金改革議題，柯文哲表示，年金改革真正的問題，如果從歷史的角度來看，20年前要處理的事情不處理，現在怎麼處理都不對；他有聽過一個講法，1年省下180億，可是前瞻計畫幾千億這樣亂花，所以人家不服氣，反正這就是一筆爛帳。

媒體追問對恢復18％的態度？柯文哲稱，他沒領過，不曉得那是什麼，但比較正常的國家應該是法不溯既往，當時年金改革在法律上最大問題，就是法不溯既往的問題，這樣的確會有失信於民的問題。

是否在此議題的立場與韓國瑜相近？柯文哲又說，但是國家政策不能這樣翻來覆去，就像一例一休也是很好笑，改來改去改回原樣，搞得天下大亂，他也不知道怎麼辦；柯也說，可以去看看有沒有什麼，幫助那些退休軍公教人員有個補償。

(中時 )