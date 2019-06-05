靜宜大學「數位學伴計畫」，串起大學生與4所偏鄉學校、約54名學童的學習網絡，為偏鄉學童點燃希望。（陳世宗攝）

大學生加入數位學伴，依偏鄉學童需求，透過視訊連線，以多元教材及教學方式，在教學相長中，能瞭解如何關懷小學生，未來成為好老師。（陳世宗攝）

靜宜大學「數位學伴計畫」，串起大學生與4所偏鄉學校、約54名學童的學習網絡，透過視訊課後輔導，除灌輸知識，也陪伴學習，以彌補偏鄉教育資源的不足，為偏鄉學童點燃希望樹立榜樣！靜宜校長唐傳義鼓勵大學生透過「數位學伴計畫」，分享學習經驗、增進聆聽技巧；藉由多元教學方式，啟發小學伴的學習動機及跨領域能力。

「數位學伴計畫」對靜宜而言是雙贏計畫！教務長鄭志文表示，靜宜是天主教大學，培育學生發揮專業、關懷弱勢。大學生加入數位學伴，依偏鄉學童需求，透過視訊連線，以多元教材及教學方式，建構學習平台；在教學相長中，也能瞭解如何關懷小學生，未來成為好老師。

資傳系主任劉國有說，為提升偏鄉學童學習成效，教育部13年前開始推動「數位學伴計畫」，靜宜今年招募70位各系所學生，結果多達200多人報名，參與十分踴躍。靜宜學生透過線上課後輔導，提供偏鄉的台中市和平區梨山國小、大安區海墘國小、大甲區東明國小及彰化縣溪州鄉成功國小等4校共54名學童課後學習。

偏鄉學童也利用學校的資訊設備，與靜宜的大哥哥、大姐姐線上交流，參與的靜宜學生依個人專長，輔導學童需要加強的課業項目，事先準備教材並上傳教育部網頁，並登錄上線，進行一對一輔導，以提升學習成效，彌補偏鄉的教育資源。

中文系三年級來瑞芝表示，她因修習教育學程、想累積教學經驗，而加入數位學伴。最難忘的是，小學伴從開始的冷淡，到現在願意敞開心房、分享心情，臉上也露出更多的笑容。她小時候因家人忙碌，沒有人可傾訴，跟小學伴互動時，就像回望小時候的自己，很高興參與「數位學伴計畫」，希望小學伴健康快樂長大

從小學伴轉變為大學伴！財金系一年級徐昊葳表示，他之前就讀的學校位處偏鄉也曾是「小學伴」；進入大學後，以回饋的心，加入了靜宜數位學伴的行列。服務過程中，因自身經歷，深刻瞭解到偏鄉學生的需要，對於生命也有不同的體會，希望未來能繼續為偏鄉學生盡棉薄之力。

(中時 )