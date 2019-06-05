民事、刑事糾紛未必要跑法院!內政部統計，去年全國申請調解件數共14萬522件，調解成立比率達80.25％，創歷年新高，大約每5分鐘就有一件調解成立，顯示化解紛爭除了對簿公堂，調解更是個迅速、有效的理想選項。

內政部民政司副司長鄭英弘表示，調解以案件類型區分，去年受理的調解案件中，刑事事件占65.4％，民事事件占34.6％；刑事事件中，又以車禍等傷害案件為最大宗，共有8萬3911件；民事事件中，則是以債權、債務糾紛為最大宗，共有3萬1386件。而據統計，調解成立比率最高的3個縣市，依序為台中市92.0％、彰化縣91.4％及台南市85.17％。

鄭英弘表示，為積極推動訴訟外紛爭解決的機制，紓解訟源，早在民國44年政府就將鄉鎮市調解制度予以法制化，由各鄉鎮市區公所依據「鄉鎮市調解條例」設置調解委員會，免費為民眾調解關於民事及刑事，屬於告訴乃論之糾紛案件，調解成立，經送管轄法院核定後，其效力等同法院判決，可有效減少民眾面對冗長訴訟程序。

他說，以去年高達8成的調解成立率而言，除了民眾的支持，調解委員功不可沒。調解委員是由地方上素孚眾望，且具有法律或專業知識的人士擔任，不僅熟悉地方事務，且能秉持公正、熱忱、耐心的態度，幫助兩造當事人釐清問題，並以智慧協商雙方認同的條件，和諧的化解紛爭，讓相關紛爭在進入法院訴訟程序之前，即可獲得解決，鄉鎮市調解業務的推動，全賴調解委員辛苦的付出與貢獻。

(中時 )