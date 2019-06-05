根據美國媒體報導指出，勇士在少了球隊頭號得分好手杜蘭特的情況下依舊在總決賽第二戰逆轉擊敗對手暴龍，成為NBA過去39年來之最，堪稱歷史奇蹟。

翻開NBA以往紀錄，1980年總決賽，湖人一哥「天勾」賈霸在第六戰因傷缺陣，菜鳥「魔術」強生單場繳出42分、15籃板、7助攻、3抄截的全能成績單，率領紫金部隊擊敗七六人，最終以4比2拿下總冠軍，魔術強生也獲頒FMVP獎座。

杜蘭特在本季的季後賽打了11場比賽，場均34.2分、5.2籃板、4.9助攻、1.18抄截、1阻攻，是勇士能在首輪4比2擊敗快艇的頭號功臣，與火箭的前5場比賽同樣是表現非常出色。

不過，勇士在杜蘭特缺陣的這段期間，7場比賽拿下6勝，包含了西區決賽直落四橫掃拓荒者，連續5年闖進總決賽。

此外，根據統計，勇士在杜蘭特過去缺席的34場比賽當中只輸了2場，勝率高達94.11%，可見得在沒有杜蘭特的狀態下，勇士依舊有人能挺身而出，不論是柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林或是伊戈達拉都擁有左右戰局的能力。

(中時電子報)