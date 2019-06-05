3日的比賽中洋基外野手「紅髮小子」弗雷塞(Clint Frazier)一連發生3次守備瑕疵，導致球隊以5比8輸給紅襪，賽後也成為輸球大罪人，而更讓美媒不滿的是，弗雷塞竟然在賽後拒絕媒體訪問。相隔41小時後，弗雷塞終於在今日賽前出面接受採訪，並說他認為不需要向任何人解釋自己，更直指媒體對他不公平。

3日的比賽洋基38歲左投沙巴西亞(C.C.Sabathia)拚生涯250勝失利，尤其在基襪世仇戰一連發生3次守備判斷錯誤，讓紅襪多得好幾分的弗雷塞成為眾矢之的。弗雷塞在今日賽前承認他的守備需要加強，但同時也補充，他認為大眾對他的認知很不正確。

「我無時無刻都保有自信，但從我被交易到洋基後，常常會有不實的謠言攻擊我，例如我的紅長髮、曾有人說我要穿退休的背號，還曾有人說我要為我的腦震盪感到羞愧。」過去這些不實的、攻擊的言論都被這位24歲年輕外野手記在心中。

「這很困難，我不會因為不接受採訪而道歉，我並不覺得我需要對誰解釋自己，那些瑕疵就是發生了，我很糟糕，我輸掉我們的比賽，大家都知道我做錯了，這就是原因。」弗雷塞表示他明白和媒體對話是他工作的一部分，但加入洋基後這些挑戰比他預想的要大上許多。

「那天晚上是我擔任外野手生涯最艱難的一晚，我盡力保持我的成績，大家都知道我犯錯了，有很多人開導我，我需要一些人拍拍我的背、鼓勵我，我也正在努力表現的更好。」而弗雷塞在今(5)日的比賽中第4局立刻開轟幫助洋基先馳得點，頗有想證明自己的意味，不過最終洋基還是以3比4敗給藍鳥。

(中時電子報)