端午節將屆，傳統肉粽重油、重鹹，多吃幾顆肉粽，體重恐上升；台中市議員鄭功進與衛生局長，5日一同到社區現場簽屬減粽（重）宣言，向民眾宣導養生粽子搭配高纖水果的健康粽食新概念。

市議員鄭功進，特別邀請衛生局長，親上一線社區，簽屬減粽（重）宣言，共同呼籲市民「每周運動不下於3次、每次運動不少於半小時、喝飲料盡量不加糖」等健康減重的三不觀念，並配合運動局帶來養生健康操推廣正確減重觀念。

鄭功進建議，台中市政府衛生局，可參考六都減重有成的台北市、桃園市，透過研發健康餐盤APP應用軟體，協助民眾隨手紀錄自身飲食狀況，提供市民方便參與離家近的健康體位控制班，增加健康知能與技巧，養成民眾良好的健康生活型態。

另外針對未來新開設的國民運動中心，特別提供BMI值超過27（肥胖）的市民，鼓勵養成運動習慣方案或者優惠條款，有效減緩台中市肥胖率持續上升的困境。

(中時 )