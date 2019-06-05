賴清德受訪時自豪表示，自己的治理能力絕對比柯、韓還好，更強調「我是黨內最強候選人」。(吳亮賢攝)

總統擬參選人賴清德5日一早回到故鄉新北市，前往三重、蘆洲等地掃街拜票，固守深綠票倉，賴受訪時自豪表示，「我治理的能力，絕對比柯文哲市長、韓國瑜市長來得好」，面對近期民調出現落後蔡英文總統的情形，賴則不以為然反駁，「我是黨內最強候選人」。

「賴清德凍蒜！」，賴清德一早先到三重果菜市場向攤商致意，隨後至蘆洲菜市場及湧蓮寺掃街拜票，受到民眾熱情歡迎，賴致詞時更向選民呼籲，為了避免台灣成為一國兩制下第二個香港，唯有支持賴清德，才能守護台灣的民主。

賴清德受訪時自豪指出，「以我過去擔任立委、台南市長、行政院長經歷，我治理的能力，絕對比柯文哲、韓國瑜市長來得好。」，更強調「我是黨內最有實力的候選人，我絕對有能力打敗國民黨的候選人。」

對於李遠哲登報力挺，賴清德回應，「2個多月來我遵守君子之爭，對各界支持非常感謝，也希望大家能響應號召，給我更多支持，我會更有勇氣面對這場選舉的打擊。」賴也呼籲，「不管是支持不支持，都不必互相攻擊。」

另外有媒體提問，近期出現民調被蔡英文超車的情形，賴清德則笑笑反駁，「民調很多，有真有假，有正確有不正確，我在基層拜訪，我可以感受到社會對我的支持，目前掌握我的民調，領先韓國瑜，黨內我仍然是最強候選人，這是事實，不會因刻意放出的民調，有任何改變。」

(中時 )