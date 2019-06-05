惠來醫療社團法人宏仁醫院心臟內科醫師朱建統，14年來包出140萬元紅包。（吳敏菁攝）

惠來醫療社團法人宏仁醫院心臟內科醫師朱建統，14年來包出140萬元紅包。（吳敏菁攝）

惠來醫療社團法人宏仁醫院心臟內科醫師朱建統，14年前分享父親85歲大壽的喜訊，在農曆年送紅包給75歲以上的病人，後來只要能鼓舞病人，他就包紅包，每包不多，只有100元，卻累積包出140萬元了，還有92歲陳阿公先後收到3個紅包了，感受朱醫師的仁心妙手，有信心活到百二，「還要領朱醫師的紅包啊」。

「阿伯這個紅包祝您身體健康」當朱建統奉上紅包，病人收到醫師真誠的祝福，都先一愣，怎麼有醫師替病人包紅包啊，這、這，這不是顛倒過來....？接受了祝福，都特別感動、歡喜，紅包是精緻花布袋，讓病人都當成了永久的「健康符」。

朱建統說，民國85年他父親85歲大壽，開始送紅包給85歲以上的病人分享喜悅，病人收到紅包都非常開心，當作護身符珍藏，「既然病人歡喜得到祝福，醫師何樂而不為？」從此他年年送紅包。

朱建統成為良醫也有段故事，身為家中么兒，上有4名哥哥、5名姊姊，其中1名姊姊年幼夭折，家境清苦，父母本打算把他出養給北部富商，最後難以割捨親情被留下，取名「統」台語發音也是多出來，但朱建統出世就像來報恩，用功讀書，成為家裡唯一高學歷的孩子，父親數年前往生了，他還是送紅包給病人，75歲以上、即將接受重大手術、剛開完刀、很久沒見面或減重10％以上等，都收到朱建統滿滿祝福的紅包。

「這個朱醫師，真有人情味」，宏仁醫院認同鼓勵病人的暖心作法，讓病人康復的更快，趕印1000個專用紅包袋給朱建統使用。朱建統也感謝病人開心、健康，讓他行醫日子都充滿快樂能量，更有意義。

(中時 )