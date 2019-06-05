國立中興高中畢業典禮，校長張瑞杰裝扮成米老鼠。（廖志晃翻攝）

國立中興高中畢業典禮，以「圓夢」為主題，鼓勵學生勇敢追夢；家住台中市的進修部畢業生王大明，今年71歲，經過3年全勤的學習，完成高中畢業的夢想，並考取亞洲大學，成為圓夢的最佳寫照。

中興高中畢聯會，將會場布置成遊樂園城堡、摩天輪、雲霄飛車等大型設施，師長也裝扮成各種主題角色；並邀請茄子蛋、鄭可強、許淨淳、亞歷山小、這群人、Blaire等知名藝人錄製畢業祝福影片。

魚池鄉長劉啟帆，頒贈特別獎祝福考上台大會計系的畢業生李文峻；中興高中校友會理事長李朝權，則頒發學業優秀全勤獎給進修部王大明。

王大明家住台中市大里區，為了一圓高中學歷夢想，3年全勤到學校上課，每天晚上回到家裡都已經12點，有時開往台中末班車沒開，他就走20幾公里路回家！今年參加大學入學考試，順利考上亞洲大學食品營養與保健生技學系。

校長張瑞杰指出，高中階段是學子最珍貴的歲月，希望畢業生帶著全體師生的祝福，勇敢大步向前，開創屬於自己的天地。

(中時 )