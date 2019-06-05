小S玩變性濾鏡，自認撞臉老公。(圖／翻攝自臉書)

不少網友認為小S像李㼈。(圖／翻攝自臉書)

小S近日也跟瘋玩起「變性濾鏡」，男兒身的她自認和老公有夫妻臉，讓她直呼恐怖，不過有網友發現，她比較像李㼈，眾人看了全笑翻。

小S玩起最近超夯的修圖APP，並用了女變男的濾鏡，她把成果和老公自拍做對比，竟意外相像，讓她直呼「難道這就是所謂的夫妻臉嗎？好恐怖！」網友大讚她變男的蠻帥的，還說她比老公帥，不過也有不少人發現，「比較像李㼈」，還有說像阿雅多點，笑翻眾人。

(中時電子報)