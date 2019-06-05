變性撞臉老公小S喊恐怖 網笑：比較像李㼈 11:292019/06/05 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小S和老公結婚多年感情始終甜蜜。(圖／翻攝自臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小S玩變性濾鏡，自認撞臉老公。(圖／翻攝自臉書) 不少網友認為小S像李㼈。(圖／翻攝自臉書) 小S近日也跟瘋玩起「變性濾鏡」，男兒身的她自認和老公有夫妻臉，讓她直呼恐怖，不過有網友發現，她比較像李㼈，眾人看了全笑翻。 小S玩起最近超夯的修圖APP，並用了女變男的濾鏡，她把成果和老公自拍做對比，竟意外相像，讓她直呼「難道這就是所謂的夫妻臉嗎？好恐怖！」網友大讚她變男的蠻帥的，還說她比老公帥，不過也有不少人發現，「比較像李㼈」，還有說像阿雅多點，笑翻眾人。 (中時電子報) #小S #李㼈 #變性濾鏡 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳意涵放閃笑老公怪咖 04:102019/06/01 娛樂新聞 高圓圓螢幕老公昔嫖妓被封殺 現況曝光 20:412019/06/01 娛樂 韓國瑜上微博熱搜 陸網友竟喊：救救蔡英文 09:392019/06/02 政治 iphone驚見陌生男女照 網勸：快報警 10:272019/06/02 生活 夢中狂拍怪物 醒來看手機相簿嚇瘋 18:292019/06/02 搜奇 與核共處 大亞灣核電基地 生生不息 04:102019/06/03 話題觀察 大坑5-1號步道發現眼鏡蛇 山友當心 04:102019/06/03 地方新聞 女星遇上恐怖情人 罵她站壁還被打到尾椎歪掉！ 15:262019/06/03 娛樂 B2C網購 PChome24h最受青睞 04:102019/06/04 產業．科技 朱芯儀曬寶寶超音波照 正妹基因讓老公放心了 15:482019/06/04 娛樂 娛樂熱門新聞 揭偷拍光碟真相 澎恰恰欠女主角16年公道首道歉 - 娛樂 同樣罹大腸癌三期 男星「關鍵選擇」結局大不同！ - 娛樂 趙麗穎產後3月瘦不回來？真實身材照流出 - 娛樂 男星夜會女網紅 公園內「火車便當」直上三壘 - 娛樂 黑市管道匯錢回台 陳莎莉1.4億養老金被坑光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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