美歐科技大廠包括西門子（Siemens）、奇異（General Electric）和飛利浦（Philips）被爆出在中國大陸行賄，疑似透過中間人賄絡大陸官員、醫院主管，高價售出高端醫療器材，現在3家大廠已被美國證券管理委員會（SEC）盯上，正在進行調查。

路透社引述2名消息人士指出，SEC正在調查西門子、奇異、飛利浦3間公司在大陸行賄、賣醫療器材的案件。除了在大陸行賄，這3間公司及嬌生（Johnson& Johnson）疑似也在巴西行賄換取合約，SEC也已經展開調查。

中國大陸與巴西的醫療器材市場規模相當龐大，根據美國商務部資料，2017年大陸醫材市場規模達586.3億美元（約新台幣.841兆元），巴西規模則有108億美元，這些跨國企業進軍大陸及巴西，除了能從醫材本身獲利，銷售過後的10至15年更能因為軟體更新、銷售零件及運作機器的耗材而獲得更大利潤。

至於上述公司在大陸行賄情形有哪些？可從去年12月股東在紐約最高法院對奇異現任及前任董事會成員提告的訴訟內容看出端倪。起訴內容羅列奇異大陸員工3大罪狀，包括行賄醫院主管、串通投標（圍標）、給予政府官員回扣。

內容引述大陸刑事法庭的訴訟內容，指中間人至少自2011年開始就涉嫌替奇異賄絡大陸官員、醫院主管；奇異聯合飛利浦、西門子，以及已經在2016年被佳能（Canon Inc）收購的日商東芝（Toshiba Corp）醫療部門互相勾結，由大陸中間商為包括核磁共振造影掃描儀器（MRI machines）、電腦斷層掃描儀器（CT scanners）在內等昂貴醫療器材定價、操弄投標，最終大陸醫院以高於中間商實際付給廠商價40%的高價購買這些醫療器材，這些價差利潤部分被分配給了大陸衛生官員、中間商自行吸收，以及流回其他公司，這些公司也互相「掩護」投標，讓整個招標過程看起來非常競爭。

針對路透社報導，SEC拒絕評論消息是否屬實，此外奇異、西門子、飛利浦3間公司對於SEC的調查都表示不知情，同時否認他們在中國大陸有不法行為。

(中時電子報)