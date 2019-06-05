署名「愛中華民國的花蓮人」限時掛號信，說明「為什麼支持韓國瑜的10大理由」。（范振和攝）

署名「愛中華民國的花蓮人」限時掛號信，說明「為什麼支持韓國瑜的10大理由」（范振和攝）

花蓮市婦女會理事長江如玲（左）引領婦女姊妹製作心型新標語。（范振和攝）

2歲簡小妹（左一）、花蓮市婦女會理事長江如玲（左二）等人拿著「鐵韓婦女挺韓救台灣」新標語，相當自豪。（范振和攝）

花蓮市婦女會收到同意申請路權使用範圍函覆公文。（范振和攝）

花蓮市婦女會辦公室張貼著挺韓標語，頗為醒目。（范振和攝）

「鐵韓婦女挺韓救台灣」「跟著韓總走 發財不發愁」。花蓮市婦女會理事長江如玲5日上午引領一群婦女姊妹製作新標語，2歲的簡小妹也銀著阿嬤陳金枝到場搖旗吶喊，相當逗趣。

江如玲指出，婦女會原本6月1日製作的標語是，「力挺韓國瑜選總統救台灣」，6月8日韓國瑜將前進花蓮，今天製作「鐵韓婦女挺韓救台灣」、「跟著韓總走發財不發愁」新心型標語完成。

2歲簡小妹是小小韓粉，平常在電視上看到韓國瑜，就會大呼小叫，標準「人來瘋」，6月1日跟著阿嬤陳金枝去台北參加造勢活動，看到人山人海，不斷揮舞小國旗喊著：「韓國瑜，凍蒜！」，此次韓國瑜要來花蓮，她每天跟著阿嬤到婦女會走動，看著一群阿嬤製作標語，童言童語挺韓，很是逗趣。

在製作標語時，婦女會收到署名「愛中華民國的花蓮人」限時掛號信，表示他是大漢技術學院珠寶系進部學生，北漂30年，父母雙亡，沒有兄弟姊妹，6月1日台北造勢活動，他因回花蓮上課沒有參加，沒想到此次韓國瑜要來花蓮，他也要回花蓮上課，希望有機會上台報告「為什麼支持韓國瑜的10大理由」，若無法安排也請代為念稿。

10大理由是，韓國瑜不是唯利是圖的人；是肯做事的人；是講道理尊重民主的人；是懂得苦民所苦的人；是清廉的人；是勇敢、思路敏捷的人；韓愛中華民國，沒有私心；真誠善良相信大家都是好人；真正愛好和平；懂得反省、承認過往。江如玲看了很感動，表示她會儘量請主持人代唸10大理由，也會周知婦女姊妹們這封感人的信函。

另，此次花蓮市婦女會向市公所申請路權，今天上午收到公文，提及的6個路權使用範圍，包括中山路中華路至中山路北濱街口、中山路北濱街口至中山路海濱街口、中山路重慶路口至重慶路博愛街口、重慶路福町路口至福町路福建路口、重慶路自由街口至自由街廣東街口，以及中山路、重慶路、福町路石來運轉廣場。6處封路後可容納10萬造勢活動人數。

(中時 )