男星蔡昌憲去年和交往多年的空姐女友結婚，並在1月宣布「我要當爸比」的好消息，未料產檢發現胎兒DNA有家族遺傳性疾病，經過多次檢查和醫生評估後，最後選擇「引產」，讓夫妻倆遲遲不能接受。
蔡昌憲1月宣布將升格當爸的好消息後，便許下「希望寶寶健康長大」的願望，今年情人節陪老婆產檢時，更表示：「每次都能陪老婆產檢，應該是最棒的禮物吧」，還時常向醫生討教，準備做個百分百合格的父親，不過根據《鏡週刊》報導，蔡昌憲妻子接受產前檢查後，竟發現胎兒有遺傳疾病，症狀可能包括先天聾啞、先天高度近視、白化病、抗維生素D佝僂病及骨骼發育畸形，生長緩慢等，在多方考量之後，夫妻倆選擇「引產」，結束尚未出世的小生命。
消息曝光後，傳出夫妻倆心情相當低落，根據《聯合報》報導，蔡昌憲經紀公司群星瑞智做出回應，表示：「不好意思，昌憲現在最重要的是跟太太一起，其他的就不多回應了」。
(中時電子報)
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