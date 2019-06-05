資深媒體人黃越宏，不滿前法務部長邱太三曾召開記者會宣稱要自訴他加重誹謗罪，並透過媒體批評他，向台北地檢署控告邱涉嫌妨害名譽、誣告罪，檢察官認為罪嫌不足，今將邱太三不起訴。

黃越宏因2017年4、5月於法治時報、三立電視台「新台灣加油」節目中，，指邱太三妻子宋富美申請回任台中地院法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結果，邱認為黃所言不實，特別召開記者會限期5天道歉，之後邱自訴黃加重誹謗罪，另提民事求償300萬元，還要求黃在《中國時報》等4大報、《法治時報》刊登道歉啟事。

台北地院去年9月25日判黃拘役50日，可易科罰金5萬元，今年1月31日判黃要賠邱80萬元，並在《中國時報》等4報的任何1報全國版頭版及《法治時報》頭版，刊登道歉聲明1天。

黃越宏則向北檢反控邱太三誣告，且透過《新新聞》報導妨害他名譽。檢方傳喚撰稿記者，證稱報導並非採訪邱太三而得，是綜合很多人說法。

檢方認為，沒有證據證明《新新聞》該篇報導與邱有關，且黃另控告《新新聞》案也已不起訴；加上邱自訴案獲勝訴，認定邱誣告、妨害名譽罪嫌不足，今將他不起訴。

(中時 )