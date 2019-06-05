民進黨總統初選民調即將舉行， 手機主力的年輕族群成為蔡賴爭取對象， 蔡英文今天表示列舉推動年金改革等四大政績，強調這四件事，不僅是她當年競選總統時的承諾，更是我們對下一代公平正義的支票。「我相信，這樣才能獲得年輕人的肯定」。

這次民進黨總統初選民調，手機跟家戶電話各佔一半，其中手機組 又以年輕族群為主， 蔡英文今天在臉書表示，年輕人是永遠的反對黨，但是年輕人不是無理的反對者。在網路社群時代，年輕世代更能夠獲得資訊來監督、檢驗政府是否說到做到。

上任三年來，她說，在整體執政團隊努力下，有四件事情我們做到了，包括清查不當黨產：屬於全民的財產要還給全民； 撤銷威權統治時期有罪判決：還給五千名政治受難前輩公道與正義；推動年金改革：建立可長可久的年金體系；遵守公投落實婚姻平權：讓台灣更包容彼此、更尊重多元。

蔡英文強調，這四件事，不僅是她當年競選總統時的承諾，更是我們對下一代公平正義的支票。或許50年後我們都不在地球上了，但是我們依然負起責任，把該解決的問題解決掉，不要把問題留給下一代。「我相信，這樣才能獲得年輕人的肯定」。

(工商 )