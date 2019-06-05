北市酒店昨凌晨發生幫派因細故鬥毆，1人遭砍傷，警方逮捕嫌犯依殺人未遂罪嫌送辦。（胡欣男翻攝）

4日凌晨，台北市中山區酒店內發生有黑道背景的酒客衝突，分屬竹聯幫明仁會、弘仁會的幫派分子，因未成年敬酒遭拒引發嫌隙，17歲王姓少年趁對方要離開時持刀追砍，反被奪刀刺傷，警方獲報迅速逮捕23歲胡姓男子，依殺人未遂罪嫌送辦，並將其餘鬥毆成員依社秩法裁處。因涉及幫派鬥毆，警方不敢大意，深入調查並嚴密防範報復性滋事。

自稱竹聯幫明仁會的王姓少年昨凌晨與友人到中山區錦州街酒店喝酒，王得知隔壁包廂是弘仁會成員，禮貌性至對方包廂敬酒，但疑似對方看他年紀稚嫩，回應冷淡，還揮手要他回去自己包廂。

王姓少年氣憤被瞧不起，酒後愈想愈氣，直到凌晨5時弘仁會一方埋單離去，他埋伏在走廊持刀衝向人群亂砍，胡姓男子眉毛被畫傷，情急抽出皮帶揮舞，打落王姓少年手中的刀，奪刀刺向王的背部。

警方獲報迅速趕往控制場面，將滋事眾人帶回派出所。王送醫急救雖無生命危險，但他酒意未退，在醫院盛怒叫囂，直到家人前往勸說，加上酒意稍退，才平穩情緒接受手術。

警訊後將胡姓男子移送法辦，其餘滋事者依社秩法裁處。由於該酒店過去曾發生幫派分子糾紛鬧事案，這次衝突雙方又是素有淵源的明仁會、弘仁會，警方正釐清鬥毆原因，防範衍生其他衝突。

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(中時 )