衛福部長陳時中今（5）日宣佈，今年起，6月7日定為「世界食品安全日」（World Food Safety Day）。而自即日起至6月14日，民眾可至衛福部、環保署、農委會、經濟部、教育部之臉書粉絲團參加「我響應･我號召」活動，便可參加抽獎，6月底前註冊成為環保集點會員並響應環保署粉絲團活動，還有機會獲得百萬綠點！

陳時中表示，2016年6月起政府推動「食安五環」政策，像是環保署成立「毒物及化學物質局」，從源頭管控具食安風險疑慮毒性化學物質；農委會推動植物醫師制度，客製化輔導農友病蟲害管理，提供農民精準的用藥建議，輔導吉園圃升級為產銷履歷，強化溯源管理。

另外，衛福部亦推動食品業者登錄機制，掌握全台45萬家次業者之基本資料及分布動態，並全面強化稽查量能，提高查驗強度；經濟部也協助食品製造業者導入食品防護計畫，建立可減少蓄意汙染及非蓄意汙染風險之防護機制，並協助國內業者接軌國際食品安全管理體系。

陳時中說，去年12月20日聯合國大會通過決議，決定自今年（2019）起將6月7日定為「世界食品安全日」（World Food Safety Day），台灣也響應這項活動，即日起至6月14日，民眾可至五大部會粉絲團參加抽獎！

(工商 )