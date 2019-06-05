國民黨內基隆立委初選5日在市黨部公布民調結果，議員宋瑋莉以32.125％出線。（張穎齊攝）

國民黨內基隆立委初選今（5）日在市黨部公布民調結果，由議員宋瑋莉以32.125％出線，前議員韓良圻24.538％，市黨部主委黃希賢22.22％，議員藍敏煌21.117％。代理黨部主委鄭鐳表示，雖然結果已出爐，但仍需經由黨中央審核，才能正式提名參選人。

國民黨基隆立委初選今日上午10時許在國民黨基隆市黨部進行民調公布，黨部為了排除再度發生去年初黨內市長民調烏龍事件的可能性，由黨部監察委員與4位參選人一同先進行民調開封，經確認後才予以公布，最後公布結果，由宋瑋莉拿下第1名。

落選的3名參選人也展現風度，與宋瑋莉一起握手合影，並齊呼「重返執政、團結拚勝選」的口號，象徵國民黨團結。落選頭韓良圻表示，恭喜宋瑋莉勝出，也恭喜黃希賢與藍敏煌的努力，希望國民黨在明年總統、立委選舉都要大獲勝利。

位居第3名的黃希賢表示，選舉是一時的，但奮鬥是永久，他自從去年4月接下主委後，至今及未來仍會持續為一隆打拚，少數會服從多數，加上3位議員都有很好的選舉經驗，過程也都和諧融洽；另外目前他還沒有辭主委的考量，5日民調結果出來後，他會向黨中央會報，至於後續的安排與想法，他10日會再與黨中央溝通。

藍敏煌則說，在初選前，他們4人就約定，不管誰出線，都要眾志成城，團結拚重返執政，台灣才有前途跟光明。

國民黨基隆立委初選於2、3、4日辦理電話民調，委託艾普羅、公信力、點通共3家民調公司辦理。

(中時 )