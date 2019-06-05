健檢報告中密密麻麻的數字你真的看懂了嗎？出現紅字的項目代表著甚麼意義？醫師表示，有3個血液檢查出現異常的紅字時，稱為「肥胖3兄弟」，不只是體態問題，代表健康亮紅燈。

35歲以後身體新陳代謝開始變慢，《健康傳媒》報導，根據國泰健檢肥胖盛行率調查，30歲以上的民眾，有54%的人肥胖，觀察各年齡層肥胖趨勢發現，年紀越大，體脂率越高。

國泰健檢預防醫學部部長陳皇光醫師表示，部分年長者認為不吃肉就是低脂飲食，其實是錯誤觀念，當健檢報告中的「三酸甘油酯TG」、「高密度脂蛋白HDL」與「空腹血糖AC sugar」等3個血液檢查出現異常的紅字時稱為「肥胖3兄弟」，若加上高血壓與腰圍過大，即所謂的「代謝症候群」，代表肥胖已讓健康亮紅燈。

陳皇光醫師指出，肥胖是很多疾病的危險因子，包括高血壓、高血脂、糖尿病、冠狀動脈心臟病、中風、痛風、退化性關節炎等，都與肥胖息息相關，甚至還會引發乳癌、大腸癌、子宮內膜癌、膽囊癌、胰臟癌等癌症。

陳皇光提醒，有些更年期女性體重雖然在標準值之下，卻有驚人的體脂率，這是因為肌肉萎縮，加上缺乏運動和蛋白質攝食不足，引起「肌肉過少症」，使體脂率相對變高，同樣也會誘發代謝症候群與心血管疾病。

(中時電子報)