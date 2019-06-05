到底是被偷還是推錯車？一名女網友日前在臉書PO文，表示她逛完好市多準備結帳時，發現掛在推車上的米奇袋子整個不見了，「裡面2盒凱薩沙拉，當時反應就是～靠，這也要偷」，原本不抱希望的她，向工作人員抱怨後，沒想到還真的找回來了。也讓原PO不解，「他是推錯車，把這袋丟ㄧ旁，還是以為這袋有錢，沒想到是2盒草，所以丟ㄧ旁？」

文一PO上臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」後，網友紛紛猜測，「標準偷竊，事後發現袋子裡沒錢，隨手丟！」、「推錯車跟單拿袋子差很多，明顯是偷東西」、「2盒草所以丟一旁+1」，但也有人認為是「有車就推的概念」、「遇到不少阿婆看到車就推，有一次我人就站在旁邊」。

此外，還有人建議，把小孩放推車上，就不會被推錯，「還好每次去推車上一定有三個娃，誰要推錯，麻煩照顧到18歲再還我XD」、「我遇過要把推車上的小孩包包一起推走的，瞬間大喊，一下那個人就跑不見了…」。

(中時電子報)