生涯已經11度稱霸法國網球公開賽男單的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），今年法網八強戰6：1、6：1、6：3解決日本好手錦織圭，第12度打進法網四強，將紀錄往上堆高，下一場對手就是他最熟悉的勁敵費德勒（Roger Federer）。

八強賽錦織圭沒有給納達爾帶來太多威脅，唯一的麻煩只有第三盤進行到一半時的大雨，導致比四中斷超過一個小時，不過納達爾還是拿下生涯在法網第91勝（僅吞2負），賽後表示：「我很滿意自己表現，內心湧出很多情感，能再回到法網很不可思議，這對我來說是非常非常重要的。」

納達爾、費德勒將是第39次對決，也是兩人在法國羅蘭蓋洛斯第6次交手，納達爾不但擁有23勝15敗對戰優勢，在他最拿手的法網更有5戰全勝完美紀錄。

納達爾相當期待再次與費德勒較量，笑著說：「我們兩個對戰總會是場大戰。」費德勒則說：「如果想在紅土大滿貫賽有番成就，不可避免地要在某個階段遇到納達爾，他是如此強大，一定會檔在你面前。要是我抱著想避開納達爾的心情，我就不會參加法網。」

言下之意，費德勒不因過往對戰成績害怕在紅土挑戰納達爾，37歲的費德勒也是繼1968年當時40歲的美國已故選手岡薩雷茲（Pancho Gonzalez）之後，法網四強最年長球員，但納達爾不敢大意，表示：「我估計費德勒會打得相當有侵略性、改變節奏、上網等等，只是我個人感覺啦！畢竟他表現得很好，有能力擊敗對手，如果我不讓他陷入麻煩，就會換我有麻煩。」

(中時電子報)