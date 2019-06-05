為化解每年約10萬畢業役男入營的「假性滯徵」， 內政部今年首度實施彈性入營專案，83年次以後常備役體位的應屆畢業役男，可依自身需求，上網申請優先入營或延緩入營，讓役男生涯規劃更有彈性。

役政署副署長沈哲芳表示，，由於役男畢業後入營緩急需求不一，內政部役政署特別建置「役男入營時程線上申請系統」，想即早入營的役男，即日起至6月17日止，可上網提出申請，預計可能的入營日期，會落在今年7月至10月間。

內政部表示，依照役男意願，役政單位將依序就「申請6月可畢業優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「申請延緩入營」的順序安排入營。

至於想要延後入營的役男，內政部表示，從今年7月1日起至9月30日止，也可上網提出申請，可能的入營日期，空軍及海軍的役男預計會落在明年1月以後，陸軍的役男則預計落在明年3月以後。

不過，內政部也說明，同樣申請優先入營或延緩入營的役男，政府會再依照役男的出生年次、抽籤日期與軍種兵科籤號的順序，依序安排入營。

(中時 )