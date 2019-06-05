綠媒老董吳子嘉爆料韓國瑜有私生女，已進入司法程序，但資深媒體人黃光芹加碼指控有個「鬥李佳芬集團」，韓身邊的親信黃文財是裡應外合角色，藉緋聞案鬥垮李佳芬；對此，黃文財5日上午出面說明，強調黃光芹完全胡說八道，希望她提出說明，否則不排除提告。

針對吳子嘉指控韓國瑜有私生女，黃文財表示，全案已進入司法程序，他在法庭上會據實陳述，目前不便對外說明。

至於黃光芹的爆料，黃文財嚴正駁斥，指完全沒聽過什麼鬥李佳芬集團，「說我擔任裡應外合的角色，更是胡說八道」，希望黃光芹儘速提出說明，否則他會與律師商量，不排除提告。

黃文財是韓國瑜就讀政大東亞所時的學弟，兩人相識30多年，韓國瑜任北農總經理時，聘用黃擔任專員，之後離開北農，黃也幫韓國瑜競選國民黨主席、高雄市長，一路建立革命情感，韓當選高雄市長後，安排他出任高雄市輪船公司董事長。

(中時 )