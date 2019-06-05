立法院長蘇嘉全今（5）天上午接見旅美政治評論家陳破空，兩人一碰面立即握手寒暄，陳直言「希望民進黨繼續保持多數、過半」。會後陳破空受訪表示，不管哪個政黨、在朝在野，都要守護民主與主權。

繼蔡英文總統接見「海外民運人士認識台灣民主人權參訪團」等一席人後，這群人上午前往立法院拜訪院長蘇嘉全，並在陸委會副主委陳明祺陪同下會面，蘇一見到旅美政治評論家陳破空，立即上前握手致意，陳則小聲直言「希望民進黨繼續保持多數、過半」。

此場拜會近一小時後才結束，會後蘇嘉全趕往開會並未接受媒體訪問。陳破空受訪時表示，近幾年很多國家在選舉時刻，中國因素成為重大考量，對台灣而言，更是如此，美中貿易戰升溫，有可能既一戰、二戰、冷戰後新一波全面對抗，導致世界分野。

陳破空說，台灣作為國際社會重要一員，守護民主，站在文明世界那一端至關重要，不管是哪個政黨、在野在朝，無論台灣內部的爭議、經濟問題，希望台灣各種政黨、政治人物，都要守護主權、民主，要知道美國與中國、川普與習近平政府，希望台灣出現怎麼樣的政治局面。

詢及一開始與蘇嘉全釋善意稱盼民進黨明年選舉立委席次過半，陳破空強調，大陸對台滲透迫在眉睫、短兵相接，不能掉以輕心，近半年來蔡政府採取反擊措施可圈可點，蘇內閣在內政也有起色，因此表達對民進黨與蔡政府的支持。

(中時 )