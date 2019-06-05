夜市是許多外國觀光客來台灣必體驗的特有文化，也是很多人小時候共同的回憶。有網友發文指出，小時候的夜市相當熱鬧、人聲鼎沸，但近年發現人潮已不如以往，店家也都早早關門，讓他感慨詢問「為什麼夜市文化趨於消滅了？」。文章一出，網友紛留言怒指，「貴又髒，不如吃店家」、「賣得貴，沒繳稅還漲價」，更有人酸「以前是庶民消費的據點，現在變宰羊和敲盤子的集散地」。

原PO在《PTT》發文表示，夜市是許多人的回憶，包括小時候玩各種遊戲，或是大學時期聯誼、約會等，都是不可或缺的場所，「雖然有的夜市很髒，東西不知怎麼做的，但食安問題爆發前，大家吃得倒也開心」，原PO回想，10年前夜市電音充斥，人很多很擠，店家通常忙到半夜1、2點才收攤，但他最近觀察，台北許多夜市店家晚上12點不到就已關門，「台北寧夏、士林夜市，看似燈火通明，實地去走，剩小貓2、3隻」，原PO感慨的問「為什麼最庶民的夜市文化趨於消滅了？」、「台灣人重視生活品質了嗎？」。

文章引網友熱烈回應，不少人認為價格跟環境是關鍵，「太貴，不如吃店家」、「貴阿，以前是便宜吃飽粗，現在又貴又髒亂」、「賣得比正餐還貴，沒繳稅還漲價」、「一窩蜂同質性太高，又沒品質」、「台北夜市沒標價錢的都很可怕，我被騙幾次就不敢去」、「不標價吃定你，胃口被陸客養大」，「夜市以前是庶民消費的據點，東西物美價廉，常常可以挖到寶，現在變成宰羊和敲盤子的集散地」。

也有網友認為消費習慣改變也是影響因素，「以前沒什麼娛樂，夜市是少數娛樂之一，現在無聊可做的事情一堆，自然去夜市的人就少」、「夜市賣的服裝，沒有網購便宜」、「夜市只剩觀光氛圍了」、「被24小時便利商店取代」，更有網友點出「現在餐飲外送更便利，還會有一波餐飲革命」。

(中時電子報)