新北市議員劉美芳今天上午在議會總質詢問新北市長侯友宜，認為2020各黨總統人選中覺得誰對新北市最有幫助？劉替侯友宜用「刪去法」剩下韓國瑜和朱立倫，拱侯表態支持前長官朱立倫，侯友宜說，2人各有優缺點，自己只有一票，這一票一定是匿名投票，不會公開投票。

劉美芳在議會總質詢時化身「劉老師」，拿出看板，現場上起「侯市長總統大選的這堂課」，列出2020總統人選蔡英文、賴清德、柯文哲、韓國瑜、郭台銘、朱立倫頭像，要侯友宜選出對新北最有幫助的人，卻不斷做球給侯表態支持朱立倫，讓侯友宜略顯尷尬。

劉美芳說，侯友宜是政治家不是政客，應該要有前瞻眼光，表達對新北市未來最有幫助的總統人選看法；侯友宜先是見招拆招，再度強調新北市政做得好，支持誰才有意義。

但劉美芳不放棄，一一刪除蔡英文、賴清德、柯文哲、郭台銘後，問侯怎麼看韓國瑜與朱立倫民調？是否支持朱立倫？

經不住劉美芳不斷逼問，侯友宜笑說，「誰對新北市有利，也要看誰能代表出線」，2人各有優缺點，民調高高低低，聽聽就好，自己只有一票，這一票一定是匿名投票，不會公開投票，也沒辦法左右任何人，只要願意給新北市支持的人，他都支持。

(中時 )