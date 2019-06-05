今逢端午節慶，鹿港𥴊郊以會館為主，並擴及新祖宮、紫極殿、龍山寺等寺廟，由信眾在神明駕前擲筊，聖杯越多，獎品越大。（吳敏菁攝）

今逢端午節慶，鹿港𥴊郊以會館為主，並擴及新祖宮、紫極殿、龍山寺等寺廟，由信眾在神明駕前擲筊，聖杯越多，獎品越大。（吳敏菁攝）

今逢端午節慶，鹿港𥴊郊以會館為主，並擴及新祖宮、紫極殿、龍山寺等寺廟，由信眾在神明駕前擲筊，聖杯越多，獎品越大。（吳敏菁攝）

「一個聖杯就有獎品，十個聖杯得鮑魚罐頭」鹿港慶端陽舉鎮沸騰，鹿港𥴊郊金長益湄洲天上聖母四媽協會結合新祖宮、紫極殿、龍山寺及𥴊郊會館舉辦擲筊祈福，會長黃榮心吐豪語，「毋驚你擲，只驚你毋來」，多采獎品發揚𥴊郊早期經營日用雜貨〈南北貨〉的文化。

𥴊郊會長黃榮心表示，鹿港𥴊郊成立260年，為了不讓鹿港的郊行文化被歲月淹沒於無形，鹿港鎮長許志宏表示，𥴊郊四媽會是鹿港重要的傳統神明會之一，積極參與地方文化，傳承發揚𥴊郊精神，這也是鹿港人精神。今天還邀請鎮長許志宏、鎮代會主席王炫斐、縣議員黃俊源等在媽祖聖駕前試手氣，結果都擲到壹聖杯就結束，笑翻所有人，直說媽祖很公平，大家都平分秋色。

所謂「郊」，是清代時台灣的商業行會組織，清朝時期郊行盛況空前，台南府有3郊，艋舺有5郊，鹿港則有8郊。時代變遷，鹿港8郊至今僅存泉郊與𥴊郊，2017年黃榮心先生召集地方熱心人士，向彰化縣政府核備正式立案。

今逢端午節慶，鹿港𥴊郊也以會館為主，並擴及新祖宮、紫極殿、龍山寺等寺廟，由信眾在神明駕前擲筊，聖杯越多，獎品越大，還不限每個人擲筊的次數，活動除龍山寺自下午二時起至五時，擲三個聖杯可獲得祈福糕餅兩份之外，其餘地點皆自上午9時起至下午4時止，擲出一個聖杯就有獎品，擲出十個聖杯就可獲得鮑魚罐頭一個。

另外還有鳳梨罐、北斗香油、媽祖福糕、媽祖福餅、五印醋、狀元糕、祈福糕餅等好禮大放送。

(中時 )