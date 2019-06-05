已表態角逐2020的前立法院長王金平今早出席師大校慶慶祝大會，會後受訪被問及初選民調，表示民進黨已經有採用手機民調，「國民黨應該也可以比照，人家可以辦當然我們也可以辦」；這是非對錯很難講，但既然競爭的政黨已經這麼做了，「我們也事實上可以大家考慮，也能夠採用」。

師大今舉行97週年校慶大會，包含王金平、總統府資政辜寬敏、前考試院長許水德等人出席。被問及辜寬敏是否有給予鼓勵？王金平受訪笑說「剛才還在鼓勵阿！是啊！」而許水德則是4年前一直邀自己出來選，「今年也一樣一直期待我」。

談及6月規劃在高雄、雲林等地辦金平之友會活動，高雄市長韓國瑜8日也將在花蓮辦大型造勢，是否有互別苗頭之意？王則回「不會啦！你們都要這麼想」，本來韓國瑜需要活動，自己也需要活動，每個人都有自己的活動規劃，「這種規劃的結果，你們就要把它拿來再做文章」。

至於前新北市長朱立倫與黨中央提名5人小組見面，提及國民黨2020選舉的總戰略到底是什麼？王金平也附和「是阿！」不過現在黨中央有規劃也說不定、可能都沒有想法也說不定，大家不知道，而本來一個黨就要有個大戰略，現在民進黨當然也有他的大戰略在了，至於怎樣的大戰略「我們要去推想，他也不會告訴我們」，但從各種跡象看起來，也應該猜得民進黨的大戰略是怎樣。

媒體追問，與黨主席吳敦義見面時，曾提及民調最高的不一定是最強的，如今媒體民調王金平則是黨內候選人中，唯一還有上升的？王金平回應，自己也常講民調應是穩定中成長，這個應該大家感受的到，而國民黨應該推一個真正最強的人出來，這不見得民調為準，應從各方面考量，包括民進黨的大戰略是怎麼樣，他最怕的是誰，那個人就是國民黨最強的人。

(中時 )