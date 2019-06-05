會後前台積電董事長張忠謀（右）與卜睿哲（左）交換意見。(陳怡誠攝)

美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）今天表示，雖然美國政府、國會以及大眾仍然很同情台灣，美國實際上也幫助台灣很多，但台灣有些人如果相信美國會百分之百、全然地支持台灣，「我建議他們要三思，台灣也應該要仔細思考。」

卜睿哲應「台北論壇」邀請，今天舉辦「川普政府對台政策面面觀」（Trump Administration’s Policies toward Taiwan）演講會。

卜睿哲指出，川普是自從艾森豪以來，對中國最為「強硬」的政府，美中兩國之間的「競爭」關係，遠遠大於僅剩無存的「合作」關係。川普對於台灣政策的改變，有些是正面的，比如說在安全方面，但也有些是負面的，比如在經濟方面。

卜睿哲說，美國安全與經濟行政單位之間的分歧，導致美國政府對台政策的矛盾和分裂。他舉例說，五角大廈支持台灣是戰略資產，那麼拖延與台灣的經濟談判毫無意義；儘管台灣違背對牛肉和豬肉的承諾，但若以戰略價值為前提，這些問題仍能透過協商解決。

卜睿哲又說，川普總統本人以一種獨特而搖擺不定的方式（unique and vacillating）影響對台政策，也是對台灣的負面影響。例如川普當選後的「川蔡通話」，使美台關係似乎正向發展，但才不過九天之後，他就透露出只想將台灣當成貿易和朝鮮問題上對中談判籌碼的談話。

卜睿哲認為，美中經濟衝突並不僅止於貿易層級，也包含了投資與科技，這是整體的「經濟戰」。這場日益升級的經濟戰，將會對台灣的利益有負面的結果，台灣會受到波及，成為友軍砲火下的犧牲者（Friendly Fire）。

(中時 )