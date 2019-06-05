◎郝龍斌專訪韓國瑜 強調五人小組絕對中立
高雄市長韓國瑜5日上午接受中廣論壇主持人、國民黨副主席郝龍斌的節目專訪，談及擔任高雄市長以來、外界對他質疑、抹黑、批判的內心感受，也分享參選總統的心路歷程。對於今日何時與國民黨五人小組正式會面，郝龍斌表示尊重候選人決定，韓國瑜則是三緘其口，表示將至議會說明。
◎蔡打完賴就打柯 柯文哲稱聽了好害怕
台北市長柯文哲昨天在市政總質詢時，被市議員汪志冰問到，目前綠營黨內互打，最大受益者是柯文哲，但柯卻說，不見得會有漁翁之利，因為民進黨打完就會攻擊他。
◎遊覽車自撞石墩 桃機入場道大塞車
一輛遊覽車5日上午7時50分許空車駛入桃園機場，在航站南路與塔台路口自撞分隔島石墩，鄭姓駕駛卡在駕駛座，警消人員獲報後趕至現場破壞扭曲駕駛座區車體送醫急救。這起車禍造成進入桃園機場入場道車流嚴重塞車事，搭機旅客心急如焚，直至上午9時左右才紓解。
◎縣府熱身試飛 熱氣球嘉年華29日登場
飛行的季節又來了！邁入第9年的「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在6月29日起一連舉行45天，台東縣政府今天清晨在鹿野高台舉辦「夢想童樂園」全國記者會，為活動揭開序幕，今年將有許多顆造型球打造想童樂園，讓台灣的暑假更精彩熱鬧。
(中時電子報)
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