下屆基隆市長選舉未上演就先轟動，目前已表態參選的僅有國民黨前移民署長謝立功，不過同黨的前立委謝國樑與藝人許效舜也都有意要角逐，近期甚至有網友拱民進黨台北市議員高嘉瑜參選。謝立功對此表示，只要優秀人才來競爭，這對基隆都是好事。

國民黨基隆市黨部今（5）日公布立委初選民調，由議員宋瑋莉勝出，已表態參選下屆基隆市長的前移民署長謝立功，也到場祝賀。被媒體堵訪時表示，他這次是來關心立委初選，至於下次市長選舉，希望以後再問，正準備中。

謝國樑近期勤跑基隆基層，雖然本人未親自鬆口，但地方皆盛傳是下屆市長熱門人選，謝立功說，謝國樑以前算政治世家，又從商與經營影藝事業，再不同的領域所看到的會不一樣。

謝立功還說，許效舜看到基隆夾在雙北之間，所以導致進步非常有限，他希望不只是他們，也包括高層都能看到基隆的問題在哪，國民黨候選人才會更有競爭力。

至於有網友拱高嘉瑜參選基隆市長，謝立功則說，民進黨內部會有不同的意見與聲音，這都是好事，過去基隆很冷門，沒什麼好選，但現在顯然不一樣了，不同政黨會有不同競爭，只要有優秀人才，對基隆都是好事。

(中時 )