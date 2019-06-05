民眾注意！台灣常見的咳嗽藥水「甘草止咳水」，被驗出含有嗎啡成分，一名台灣遊客因攜帶60瓶(120毫升/瓶)進入福建平潭，涉嫌走私毒品遭大陸海關逮捕。

據大陸中新網報導，平潭海關透露，4月23日12時許，一名台籍旅客乘坐麗娜號郵輪進入平潭，入境檢查時，海關人員發現其攜帶的行李機檢圖像異常。經開箱查驗後查獲未申報的標牌為「晟德」的甘草止咳水60瓶(120毫升/瓶)，共計7200毫升，標注主成分中列有“Opium Tinctuer”(鴉片酊)。經現場快速毒檢測試，甘草止咳水呈明顯嗎啡陽性反應；後取樣送檢鑒定，又被檢出嗎啡成分。

經福州市人民檢察院批准，該名台灣旅客遭福州海關所屬平潭海關緝私分局，依涉嫌走私毒品逮捕。

福州海關提醒，近年來，多個口岸在入境旅檢管道查獲違法攜帶止咳水入境案件。由於攜帶入境的止咳水大多含有嗎啡、可待因或麻黃鹼等成分，長期服用容易成癮並產生幻覺，過量濫用甚至可能導致死亡，屬於禁止入境或嚴格控制入境的物品範疇，違法攜帶入境可能面臨刑罰。

(中時電子報)