陳宏昌致詞時大力稱讚賴清德是「學習的對象」，更以個人立場力挺，「賴院長是個好人，應該要讓好人出來。」(吳亮賢攝)

總統擬參選人賴清德今早來到蘆洲湧蓮寺參拜，除了民進黨議員李余典陪同外，也出現了藍軍友人，不僅有廟方主委同時也是國民黨前立委的陳宏昌現身力挺，前新莊市長許炳崑也陪同參拜，賴清德受訪時自豪表示，「我在各個族群都受到強而有力的支持」，「得到民進黨的支持以外、中間選民也支持我，淺藍的選民也支持我。」

陳宏昌致詞時大力稱讚賴清德是「學習的對象」，「對事情堅持、是非分明」，陳宏昌更以個人立場力挺，「雖然我們不同黨派，但對賴院長非常尊敬，賴院長是個好人，應該要讓好人出來，我用個人的立場來祝福他。」

除了有國民黨前立委陳宏昌陪同，前新莊市長許炳崑也出現在參拜的行列，另外民進黨議員李余典更是全程力挺，跟著賴清德沿路掃街拜票。

賴清德表示，「我現在是一介平民，要公開支持是很不容易的事，非常感謝陳宏昌主委」，賴也表示過去擔任台南市長期間，發生大地震時，受到湧蓮寺很多幫助，感謝湧蓮寺對賑災付出很多心力。

對於媒體提問，在年輕人跟中間選民支持度較低，賴則反駁，「我在各個族群都受到強而有力的支持」，並表示自己除了「得到民進黨的支持以外、中間選民也支持我，淺藍的選民也支持我。」

(中時 )