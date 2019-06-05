「決戰2020贏回台灣」高雄市長韓國瑜第二場造勢活動8日將前進花蓮，適逢端午連假，旅宿業者擁抱韓粉，推出喊口號折房價的優惠活動，只要入住前喊出「我是韓粉，我愛花蓮」、「跟著禿子逛花蓮」、「台灣安全，人民有錢」等，就可享有85折至9折優惠。

韓粉加上端午連假，花蓮旅宿業者釋出多項好康，花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，規畫7、8、9日共3天，入住喊出口號，就享9折優惠，共有超過40家民宿參與，也讓原本只有5、6成訂房率提升到8成。

花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐說，共有10家旅館業者響應韓粉熱潮，只要喊出「跟著禿子逛花蓮」就能享有網路定價85折優惠，目前仍有約2成空房可訂，目標是房間全數清空，另外，只要喊口號，也可以在名產店獲得「韓粉優惠價」。

韓粉碰上觀光人潮，也有不少民眾反應「床位難尋」，國民黨縣黨部前主委鄒永宏也大方釋出家族經營的宏卿山莊休閒度假中心，免費提供500床位，供韓粉入住；也有露營業者響應喊口號優惠，一帳只要200元費用。

(中時 )