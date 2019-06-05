為支持台胞台商把握和分享粵港澳大灣區的建設機遇、共享紅利，共促兩岸經濟文化交流合作和兩岸關係和平發展。4日，「台商一起來，融入大灣區」主題活動代表團來到有著廣東四小虎之首的東莞市進行實地考察，瘀兩百多名的台灣企業代表團參觀市規劃展覽館、台商大廈，並參加「台商在東莞」圖片展、「灣區都市 品質東莞」城市發展說明會。

主題活動代表團約200多名台灣企業代表，共同走進東莞進行實地考察。（林洛安攝）

東莞是全國對台工作的重點城市，是台商最早進入、投資最為密集的地區之一，也是全國台資企業最集中、最活躍的地區之一。近年來，東莞堅持推進產業結構調整，加快轉變經濟發展方式，積極引導和推動台企轉型升級，集聚台灣新興產業資源，通過推動台資企業創新發展，深化莞台經濟社會融合，搭建台企轉型升級平台。促進廣大台企發展向好的態勢明顯，為東莞經濟社會發展和產業集聚發展作出了重要貢獻。

東莞市委副書記、市長肖亞非表示歡迎更多台商與東莞一起共享大灣區機遇發展。（林洛安攝）

為了支持台商更好地融入大灣區建設，在2018年11月，東莞發佈了《關於進一步深化莞台經濟社會文化交流合作的若干措施》，制定了77項具體措施，為台灣同胞在莞創業、就業、學習、生活提供全方位的支持和服務。此外，東莞還建立常態性的聯繫重點台企機制，廣泛瞭解台商實際困難，並聯合市台商協會建立輔導、融資、內銷、人才、協調五個平台，有效的幫助台企提升自身創新發展能力、開拓內銷方面取得了積極的成效。

在協助台企轉型升級方面，引進台灣電電公會、中衛發展中心等14家台灣產業服務機構提供轉型升級診斷輔導服務，累計診斷輔導企業超過1300家，接受診斷輔導的企業平均生產成本降低15%，庫存減少20%，用工減少10%。

此外，為吸引台灣青年在莞更好地創業，東莞還出台了《關於大力引進台灣創新創業青年人才的實施辦法》及《東莞市莞港澳台科技創新創業聯合培優行動計劃》等一系列創新創業扶持政策。目前，海峽兩岸青年創業基地已儲備139個青創項目，其中已完成落戶註冊的101家。青創示範點已入駐18個台灣創業團隊，台灣青年創業初步形成集聚效應。

相關的統計數據顯示，目前東莞市台資企業數量約有3780家和實際投資額約200.3億美元均列廣東省首位。相關台資企業在莞投資主要從事製造業且以高新技術製造業為主，電子及通信製造業、金屬製品業、電氣機械製造業、專用設備製造業佔台資企業總數的53.8%。各行業產業鏈條比較完整，產業配套較為完善。擁有自主品牌的台資企業超過600家，累計註冊商標（品牌）3200多個。2008年以來，台資企業新增發明專利授權量1336個，佔東莞市外商投資企業的36.5%。出口300強台企基本上實現「設計+生產」的運作模式，ODM（委託設計）+OBM（自有品牌）產品出口佔比超過75%。

粵港澳大灣區是繼東京灣區、紐約灣區、舊金山灣區之後崛起的經濟影響力最強、人口最聚集、發展潛力最大的灣區，目標是建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群，重點建設國際科技創新中心、構建具有國際競爭力的現代產業體系、建設宜居宜業宜游的優質生活圈等七大領域。

(中時電子報)