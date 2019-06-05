民進黨總統初選電視政見會8日登場，10日至14日舉行民調。行政團隊持續推出政績文宣，上午行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁相繼推出臉書「電動篇」廣告，陳其邁也說，施政就像打電動破關，關關難過關關過。

蘇揆一早就推出4項政績說明，包括清查不當黨產 ，屬於全民的財產要還給全民；撤銷威權統治時期有罪判決 ，還五千名政治犯公道與正義；推動年金改革 ，建立可長可久的年金體系；遵守公投落實婚姻平權，讓台灣更包容彼此、尊重多元。

蘇揆說，這是蔡政府三年來的努力，要為台灣社會繼續實現公理與正義，讓社會更公平，讓台灣向前行。

陳其邁也在臉書以「關關難過關關過」為題指出，施政就像打電動破關，關關不好過，有時候改革還遇到大魔王，但就是一關一關過。陳其邁臉書也連結到蔡英文總統，說蔡總統就任三年來，行政團隊克服四大挑戰，讓台灣成為更加公平正義的社會。

他並說，他和蘇揆不會停下腳步，每一天都要做好自己的工作，讓進步與繁榮，成為台灣的名字。

「電動篇」的施政文宣搭配電玩影音，很能「打」到年輕族群，對於蔡總統的手機民調將有很大的助益。

(中時 )