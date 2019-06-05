自北韓最高領導人金正恩與美國總統川普在越南河內的「川金二會」破局後，外傳北韓正對負責對美談判團隊展開整肅，連北韓最有權力的女人、金正恩胞妹金與正也受影響，一向陪伴金正恩出席大型公開場合的她，竟然神隱53天，直至4日才公開露面。據外媒報導指出，峰會破局後，金與正被要求低調，甚至外傳她一度失勢。

Footage from the opening of North Korea's mass games event. Kim Jong-un reportedly contacted organisers afterwards to criticise their "wrong spirit of creation and irresponsible work attitude" pic.twitter.com/2w2zXCvKVP — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 2019年6月4日

北韓國營媒體朝鮮中央通訊4日報導，金正恩於平壤觀賞「人民之國」時，金與正與金正恩及其夫人李雪主一同出席，座位比朝鮮人民勞動黨副委員長李洙墉更接近金正恩，似乎有意打破外界對她遭懲處的傳聞。

據美媒《商業內幕》（Business Insider）引述專門關切北韓議題的《NK News》報導，金與正自4月12日參加「最高人民會議」後就未公開露面，甚至兩次皆陪同金正恩會川普的她，在金正恩訪俄時也未隨同出席。報導當時指出，金與正恐已被要求離開勞動黨中央政治局，可能失勢。而南韓《朝鮮日報》則指出，金與正在近期整肅風波中，被要求保持低調，才未出席公開活動。

報導指出，隨著金與正再次隨同金正恩出席活動，不僅顯示北韓刻意打破南韓媒體相關傳聞，金正恩也正重新考慮金與正在公共場合的形象，他的座位比李洙墉更接近金正恩即為一例。

此外，外傳在整肅風波中，對美談判團隊成員之一的勞動黨統一戰線部部長金英哲（Kim Yong Chol）遭革職並下放勞改，2日與金正恩一同出席藝術表演活動，似有意破除相關傳聞。而外傳遭槍決、北韓國務委員對美代表金赫哲（Kim Hyok Chol）至今未在公開場合露面，但據美國有線新聞網引述消息人士表示，金赫哲實際上還活著，只是目前仍在獄中接受調查，恐接受嚴重處罰。

(中時電子報)