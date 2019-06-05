將於6月30日舉行世界大賽！今年也有來自台灣的參賽者！

秋田白神旅遊(Akita Shirakami Tourism，以下稱AST)在此公告關於占日本生產量90%的蓴菜採摘體驗與舉行第六屆「世界蓴菜採摘大賽」之事宜。特別值得關注是今年世界大賽有台灣人的報名！

■關於秋田白神地區

秋田白神地區位於日本東北的西北部，世界自然遺產白神山地的山腳下。白神山地是在約200萬年前自日本海隆起，而約8000年前誕生的山毛櫸林據說是「神居住的森林」，是保有原始自然的區域。這裡是擁有大自然「白神的恩惠」所支持的地區，AST則是致力於吸引訪日外國旅客能夠來體驗「白神的恩惠」這個地區所成立的公司。

有益健康、美容的日本愛玉子！ 蓴菜採摘體驗開始！

■關於蓴菜

「蓴菜」是日本的傳統野菜，而這個地區是在日本主要栽培蓴菜的中心。以白神山地清澈的水與物質豐饒的土地培育的蓴菜是閃耀著光輝「如寶石般的健康食材」。能夠被稱為「日本的愛玉子」的蓴菜，也有益於美容，在東京、京都等一流的高級日式餐廳中被視為高級食材。

此外，近年也販賣以蓴菜提取物製成的化妝品與營養保健食品，在日本國內特別是其美容效果備受矚目。

有益健康、美容的日本愛玉子！ 蓴菜採摘體驗開始！

■關於蓴菜採摘體驗

秋田白神地區雖然也有白神山地健行等熱門活動，但在這個時期最推薦的是「蓴菜的採摘體驗」，自5月中旬到8月上旬都能夠享受這個活動。每到這個時期，便能夠看到農民乘著浮在蓴菜沼澤的小船一個接一個採摘的模樣。

採摘體驗是一個能夠實際體驗那些專業農民收成的計劃。每個農園都會很認真的教導小船的乘坐方式、蓴菜的採摘方式等，因此不論大人小孩任誰都能夠安心的享樂。

今年，隨著台灣直飛的定期包機開航，我們也開始積極地致力於接待台灣旅客。

採摘下來的蓴菜除了可以當場直接食用外，也提供農民直接傳授的調理方式。風聲、鳥語、流水聲……，是一個能夠沉浸在大自然中被治癒的活動，使身心都能夠煥然一新。

有益健康、美容的日本愛玉子！ 蓴菜採摘體驗開始！

■關於世界蓴菜採摘大賽

世界蓴菜採摘大賽是已舉辦過5屆，去年已成為申請開始後一小時內就有75人報名非常受歡迎的比賽。「一個小時內能採摘多少蓴菜呢！？」這樣簡單的大賽總是吸引來自日本全國各地的參賽者。每年都有外國人的報名，今年也有台灣人預定報名。

有益健康、美容的日本愛玉子！ 蓴菜採摘體驗開始！

■台灣直飛的定期包機開航！

2018年至秋田縣的訪日外國住宿者約10萬人，其中約有一半都是台灣人。此外，自2019年4月遠東航空台北－秋田每週兩天往返的定期包機開始運行。從秋田機場到可以體驗蓴菜採摘的三種町約1個小時便能抵達。

除此之外，自2019年7月長榮航空台北－青森的定期班機也將要運行，從青森機場出發約2個小時即可抵達。

台灣的各位，請務必來這個比過去更容易前往、且有「白神的恩惠」的秋田白神地區盡情享受。

＜關於蓴菜採摘體驗＞

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■收費標準（含計程車費）

成人 5,000日圓/每人 孩童 4,000日圓/每人 ※最少成行人數：2名

※如遇天候不佳，將變更為摺紙教室。

■體驗期間 5月中旬～8月上旬 ※營業時間 9:00～16:00

■體驗時間 2小時

■集合地點 JR森岳站

※三種町是從秋田機場出發約1小時，從青森機場出發約2小時的小鎮。

■預約體驗・聯絡窗口

一般社團法人 秋田白神旅遊 8:30～17:15

地址：秋田縣能代市字海詠坂3-2 能代山本廣域交流中心內

Tel 0185-74-7115 Mail [email protected]

（負責人：近藤）

(中時電子報)