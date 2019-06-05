積極參選總統的前新北市長朱立倫（左）5日接受中廣論壇專訪，結束後表示，不要用任何負面的語言或酸言面對黨內同志的任何活動，6月1日韓國瑜在凱道的造勢應該正面解讀，這是國民黨的正面造勢，不要有酸言或競爭心態，應彼此鼓勵，互相加油，本週末前立法院長王金平在高雄的活動，他也祝福成功。

(中時 )