朱立倫：韓6／1凱道活動是國民黨的正面造勢 12:502019/06/05 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫（左）5日接受中廣論壇專訪。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 積極參選總統的前新北市長朱立倫（左）5日接受中廣論壇專訪，結束後表示，不要用任何負面的語言或酸言面對黨內同志的任何活動，6月1日韓國瑜在凱道的造勢應該正面解讀，這是國民黨的正面造勢，不要有酸言或競爭心態，應彼此鼓勵，互相加油，本週末前立法院長王金平在高雄的活動，他也祝福成功。 (中時 ) #活動 #正面 #加油 #週末 #立法院長王金平 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫稱讓綠看看藍正面力量 04:102019/06/01 政治要聞 中市週末運動風 桌球、軟網、游泳、跆拳道活動同步登場 20:382019/06/01 生活 兩岸萌娃嗨翻天 兒童節下糖果雨 04:092019/06/02 話題觀察 燿華父子檔 正面迎擊貿易戰逆襲 04:102019/06/03 企業經營 台中市新東海活動中心剩一半 里民不滿 19:042019/06/03 生活 東海活動中心縮水 研議加蓋樓層 04:102019/06/04 地方新聞 慶祝週末鐵路節 台鐵制服美女將辣翻板橋車站 19:542019/06/04 生活 政治熱門新聞 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ - 政治 蔡陣營民調曝光！韓穩居第一 - 政治 駁鬥李佳芬集團 黃文財擬告黃光芹 - 政治 - 中時 6／8花蓮之役 他曝：將見證「非韓不投」的可怕 - 政治 黃暐瀚驚爆：韓國瑜很怕被做掉！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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