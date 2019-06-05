民進黨總統之爭白熱化，前中研院院長李遠哲發起連署，要蔡英文總統「知所進退」；對此鴻海董事長郭台銘質疑，連署名單上有個姓蘇的，不曉得蘇貞昌有沒有簽名？各界都要求蔡英文把經濟搞好，但「裝睡的人永遠叫不醒」，希望蘇貞昌做出對的選擇。

郭台銘今出席土城區頂福里銀髮俱樂部共餐，媒體問及中美貿易戰延燒，蔡英文稱聲已召開國安會議來因應中美衝擊；對此郭台銘指出，有沒有開跟有沒有懂是兩回事，舉例來說，美國聯準會預知美國經濟要下滑，本來要生息，立刻改為將席，昨天股票才會大漲。

郭台銘說，人家政府反應那麼快，蔡英文至今仍沒有結果、沒有對策，「不是在睡覺是什麼？」，李遠哲連署名單上有個姓蘇的，不曉得蘇貞昌有沒有簽名？各界都要求蔡英文把經濟搞好，但「裝睡的人永遠叫不醒」，希望蘇貞昌做出對的選擇。

至於國民黨5人小組今將拜會有望參選的的高雄市長韓國瑜，對此郭台銘表示，5人小組已訂定明日下午拜會他，他會將會議、政策全程公開，並針對手機民調是否納入初選、國家政策等項目說明，「既然讓人民選擇，不是一個造勢就可以決定的」，他最近都在準備端出經濟牛肉政策，希望向各界詳細說明。

(中時 )