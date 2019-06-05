積極參選總統的前新北市長朱立倫5日接受中廣論壇主持人江岷欽專訪，對於國民黨主席吳敦義日前說手機是否列入民調也是5人小組會問參選人的項目之一，對此，朱受訪表示，他完全沒有接到這樣的徵詢，可能這只徵詢其他候選人，「我不列入被徵詢的對象吧 ？。」

(中時 )