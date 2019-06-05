初選民調納手機？ 朱立倫：未接到徵詢 16:292019/06/05 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫（右）接受中廣論壇主持人江岷欽（左）專訪。(張鎧乙攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 積極參選總統的前新北市長朱立倫5日接受中廣論壇主持人江岷欽專訪，對於國民黨主席吳敦義日前說手機是否列入民調也是5人小組會問參選人的項目之一，對此，朱受訪表示，他完全沒有接到這樣的徵詢，可能這只徵詢其他候選人，「我不列入被徵詢的對象吧 ？。」 (中時 ) #吳敦義 #手機 #黨主席 #國民黨主席 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨：增訂後 兩岸協議比修憲難 04:092019/06/01 兩岸新聞 國民黨嘉義縣市立委人選難產 04:102019/06/01 地方新聞 藍台東立委初選 李建智PK張志明 04:102019/06/01 地方新聞 社論－帶領庶民超越藍綠救台灣 04:102019/06/01 時論廣場 林江釧投入國民黨立委初選 侯友宜同框支持 18:582019/06/01 政治 網民：國民黨總統初選已經結束 僅剩唯一變數 19:282019/06/01 政治 申請登陸遭無禮對待 吳敦義退回內政部處分書 20:192019/06/04 政治 台灣政情國共論壇 吳可奈何－蔡政府不准吳赴陸 藍營批不守法 04:092019/06/05 話題觀察 吳斯懷向韓粉開槍 網怒轟：怎不批郭！ 09:062019/06/05 政治 國民黨第五選區立委初選 林郁方勝出 11:072019/06/05 政治 政治熱門新聞 黃暐瀚驚爆：韓國瑜很怕被做掉！ - 政治 看郭董上政論節目 前主播諷「天生霸氣」：好像已是總統了 - 政治 - 中時 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ - 政治 自殺民調？蔡英文官LINE被笑翻 - 政治 駁鬥李佳芬集團 黃文財擬告黃光芹 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。