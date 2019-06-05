法務部長蔡清祥（中）參觀現譯工作台。（陳淑娥攝）

法務部調查局成立中部地區通訊監察現譯工作站，5日於航業調查處園區舉行落成啟用典禮，目前配置49部即時現譯工作台，並設置測謊辦公室，未來中部地區偵辦作業無須南往北跑，以提升中部司法辦案能量。

中部地區通訊監察現譯工作站啟用典禮上午舉行，由調查局長呂文忠主持，並邀請法務部長蔡清祥及中部地區院、檢、警、海巡、憲兵等相關首長、代表出席觀禮。

中部地區通訊監察現譯工作站除提供49部即時現譯工作台外，目前已有8個單位進駐，5月20日已開始啟用，並結合調查局測謊辦公室，有效活用地區資源，以提升中部司法辦案能量。

調查局表示，中部地區現譯工作站尚未成立前，只能在苗栗臨時現譯台作業，未來工作人員不用再舟車勞頓，5分鐘之內就能取得光碟影片。

蔡清祥指出，通訊監察中部現譯工作站可提供中部司法單位友軍使用，以提升司法單位績效並發揮團隊精神，共同維護國家安全和犯罪偵查，辦案是由檢、警、調、憲、海巡及廉政單位一起共同打拚。

呂文忠指出，中部地區未設置現譯工作站、偵辦作業須南北舟車勞頓，耗損司法資源，影響執行時效性，調查局奉法務部指示於2016年籌劃陳報新建計畫， 2018年6月開工，興建地上4層辦公大樓，工程總經費4659萬餘元，總樓地板面積1558平方公尺，今年3月如期如質竣工。

(中時 )