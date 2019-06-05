年輕世代韓粉。(圖/本報系影音截圖)

20190604中天新聞 誰說挺韓皆老人！韓粉號召蒐集年輕人上凱道

高雄市長韓國瑜6月1日「庶民總統 贏回台灣」活動，40萬人現場力挺支持，韓也屢在各家民調蟬聯冠軍。韓黑卻質疑，「韓粉」都是老人、沒有年輕人。對此，有人上網號召，募集年輕世代韓粉凱道照片；消息一出，年輕韓粉踴躍分享，其中有男有女，甚至不乏正妹，也直接打臉韓黑質疑！

網友在臉書發文：「無恥的黑韓放話說6/1號都只有老人參加，我想蒐集年輕人跟可愛小小孩的照片來做成影片，請大家幫幫忙多分享照片或影片上來好嗎！我們大家來幫韓市長想辦法吸引更多的選票！！2020年一定要把黑韓歪風給下架！！！」

韓國瑜支持者潘先生受訪表示：「基本上我在凱道看到的，滿多都是年輕人一直在湧進來啊！尤其是下雨過後雨停了，就看到很多年輕人慢慢聚集過來了啊！數量滿多的！」

張小姐也表示：「有有有！都有！我附近都站了滿多年輕人！我那時候是站在中山南路上，年輕人也是都陸續的進來，80%以上都是挺韓派！反正我們就是韓家軍！非韓不投！完全！」政大正妹受訪時也驚訝表示：「人真的很多！」

(中時電子報)