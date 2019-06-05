國民黨總統初選5人小組5日將徵詢高雄巿長韓國瑜，韓在巿議會受訪表示，因為5人小組希望私底下先與他本人溝通，所以時間、地點就沒有對外公開，溝通完畢之後，有什麼狀態或狀況，屆時才跟外界報告。

他表示，碰面將在議會結束之後，但希望是私底下見，因為眾目睽睽之下，很多話不好說，他認為這是互相尊重，私底下溝通，大家話可以講得開一點，因為各有各的想法，但他與5人小組的默契就是先不公開，心裡有什麼話，可以先暢快得表述出來。

被問到國家機器可能已經開始在抹黑他，韓回答，這兩年半以來，他被抹黑已經不是一朝一夕了，他在愛河上面推愛河產業鍊，但是台灣政壇的天空有個黑韓產業鍊。

他感覺這種黑韓，從網路、特定媒體、特定的人物一直這樣黑下來，已經整整兩年半，他心裡雖有所準備，還是要再一次呼籲，雖然不見得有用，但台灣的民主、台灣和諧的社會，不應該被這些烏漆抹黑的氛圍來影響，還是希望台灣的民主是很澄清的，台灣的社會是非常詳和的。

問到李佳芬集團是以潘恒旭為首，韓說，講這話的人，要能夠拿出證據，這一段時間，他的太太都是不斷地關心弱勢族群，從來也沒有張揚，都是很低調，默默地在做一些該做的事情，盡可能的來照顧、來關心，未來也還是會繼續去做。

(中時 )